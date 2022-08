Serie A: vincono Roma e Inter, giallorossi in vetta

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Roma e Inter vincono negli anticipi serali della quarta giornata di campionato, battendo rispettivamente 3-0 il Monza e 3-1 la Cremonese, che restano in fondo alla classifica con 0 punti. I giallorossi sono stati trascinati da Dybala, in gol al 18' e al 32' del primo tempo, per infliggere la quarta sconfitta di fila ai brianzoli, completata dalla rete di Ibanez nella ripresa. I nerazzurri di Inzaghi si sono imposti grazie a Correa, Barella e Lautaro e con 9 punti seguono a ruota la Roma, per ora prima da sola con 10, col Milan lasciato a quota 8 dopo il precedente pareggio in casa del Sassuolo. (ANSA).