Fulmine colpisce ragazzi a Campo Imperatore, uno è grave

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Nubi a coprire il Gran Sasso, poi i tuoni e lampi che cadono sull'Appennino abruzzese. Una gita all'Osservatorio astronomico di Campo Imperatore si è trasformata in un incubo per tre ragazzi. Un fulmine ha colpito i giovani durante un'escursione, poco sopra l'osservatorio: due di loro, un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati ma senza conseguenze. Sono riusciti a scendere a valle da soli con la funivia. Il terzo escursionista, Simone, 28 enne di Tivoli, paese alle porte della Capitale, è stato invece portato d'urgenza in elicottero all'ospedale de L'Aquila. E' ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico: lotta tra la vita e la morte.

A dare prontamente l'allarme è stato un altro turista che scendeva sul versante. Secondo le testimonianze, il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12,30, mentre, sulla zona, che è ben sopra i 2 mila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. La violente scarica che ha colpito solo uno dei giovani escursionisti, sarebbe uscita dal tallone per poi arrivare a terra. (ANSA).