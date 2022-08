Asl, aggressioni e violenze al pronto soccorso di Tivoli

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Violenza al Pronto Soccorso di Tivoli: la notte del 24 agosto i locali sono stati messi a soqquadro e gli operatori sanitari sono stati aggrediti da parte di una persona completamente alterata. A darne notizia è il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito il quale riferisce che non è il primo caso di aggressione.

"L'Azienda esprime solidarietà e sostegno agli operatori vittime dell'aggressione e a tutti gli altri operatori che lavorano in prima linea, da chi è in reparto, alle guardie di sicurezza a chi è dietro Cup e negli uffici. Da parte nostra stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili affinché chi si macchia di questi gesti aberranti ne paghi le conseguenze e dall'altra ogni forma di tutela possibile per gli operatori", conclude il direttore generale della Asl. (ANSA).