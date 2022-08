Nainggolan: "Voglio bene alla Roma e tornerei 10 volte"

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Roma mi vuole bene come gliene voglio io, perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Quando non vai d'accordo con una persona, non posso mai passar per finto e purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi. Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma, perché le voglio ancora bene". Così Radja Nainggolan, parlando a New Sound Level.

"Posso dire di essere stato sempre bene in tutte le piazze in cui ho giocato, sono tornato tre volte al Cagliari e, se avessi avuto l'opportunità di tornare alla Roma - aggiunge il belga - lo avrei fatto 10 volte. Adesso c'è questo 'pour parler', perché si è fatto male un giocatore appena acquistato e magari qualche tifoso ha visto un possibile sostituto in me, la voce è girata molto velocemente, però non è mai stata una grande realtà".

"So - conclude - che a tifosi farebbe piacere un mio ritorno e pure a me. Quando mi dicono 'dai, dai', qualcuno legge questa notizia e pensa che si fa sul serio, ma alla fine sono chiacchiere da bar". (ANSA).