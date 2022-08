Lazio: Sarri, 'Inzaghi tra i migliori anche quando era qui'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Simone Inzaghi ormai tra i migliori tecnici italiani? Lo era anche quando allenava la Lazio, con lui la squadra ha fatto un ciclo importante". E' quanto detto da Maurizio Sarri in conferenza stampa prima della sfida con l'Inter. "Se hai fatto il bene della Lazio devi essere ricordato con stima e affetto - prosegue il tecnico -. Io non devo cancellare il ricordo di nessuno, ma portare risultati, comportarmi nel modo giusto e fare il bene del popolo laziale".

Per quanto riguarda le possibili scelte tattiche adottate dal rivale interista domani, Sarri ipotizza di vedere "Gagliardini in zona Milinkovic". Quando gli chiedono se Felipe Anderson abbia perso estro in fase offensiva a causa del suo impegno in difesa, il tecnico scuote la testa: " E' un luogo comune, non penso che una buona applicazione difensiva ti snaturi dal punto di vista offensivo. Felipe ci sta mettendo tutto, gli manca un pizzico di brillantezza per accendersi come suo solito. Sono contento che ora, quando non si accende, sia utile lo stesso alla squadra". (ANSA).