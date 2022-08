Due minorenni scompaiono da Civitavecchia, una ritrovata

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Ieri hanno preso un treno da Civitavecchia per Roma facendo perdere le loro tracce. Due ragazzine, Maria Radu di 12 anni e Elisa Comparone di 12 anni si sono allontanate da casa senza dare spiegazioni. Ore di angoscia per i familiari che hanno subito presentato una denuncia alle forze dell'ordine che hanno immediatamente attivato le ricerche. In tarda mattinata Elisa è stata rintracciata dai carabinieri, sana e salva, a Sezze, comune in provincia di Latina. Al momento manca ancora all'appello Maria.

