Terremoto: Messa, ora ripartenza per questo territorio

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "In questa giornata ricordiamo prima di tutto le vittime del terremoto che sei anni fa sconvolse questi territori e, come Governo, vogliamo essere ancora più vicini alle loro famiglie. Ma oggi è stato altrettanto importante, come ha ricordato Monsignor Pompili nella sua omelia, venire e vedere il percorso di ripartenza, di ricostruzione, di proiezione verso il futuro che in questi anni è stato fatto. È servito e servirà sempre di più l'impegno di tutti, cittadini, istituzioni, imprese, mondo del volontariato, per completare quanto avviato e per rendere questi splendidi luoghi attrattivi anche per i giovani, diventando anche un simbolo per una riscoperta delle aree interne del nostro Paese".

Così la ministra dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa a margine della funzione religiosa e della cerimonia che si stanno svolgendo ad Amatrice. (ANSA).