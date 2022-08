Pinto, rimpiazzare Wijnaldum? c'è tempo per pensarci

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte". Così, intervistato da Dazn prima di Roma-Cremonese, il gm dei giallorossi Tiago Pinto dopo l'infortunio di Wijnaldum, mentre i giocatori di José Mourinho effettuano il riscaldamento indossando una maglietta con la scritta "Forza Gini".

"Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione . dice ancora Pinto - e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo (Afena Gyan ndr): si vede che non ha mai giocato a calcio. Siamo una famiglia, abbiamo gli allenamenti come tutti".

Ma ora la Roma cercherà sul mercato un altro centrocampista? Circola il nome di Bakayoko e Grillitsch..."Avremo tempo per pensare a questo. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo", la risposta di Pinto, che poi parla di Zaniolo. "Ha fatto un pre-campionato incredibile, sta bene e a fine mercato ne parleremo - annuncia -. Quel che è chiaro è che sta bene e sta migliorando. L'anno scorso lo dicevo che sarebbe stata una stagione difficile per lui, che doveva riprendersi da un infortunio". (ANSA).