Elezioni:nel Lazio da liste Pd via Gasbarra,capolista Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Pd ha le sue liste ma nelle circoscrizioni del Lazio saltano all'occhio alcuni esclusi eccellenti: il nome che spicca è quello di Enrico Gasbarra, dato in pole position nelle liste plurinominali, ma ad oggi escluso dalla formazione. Grandi assenti dalle liste anche egli assessori uscenti della Regione Lazio, come Massimiliano Valeriani e Alessio D'Amato (quest'ultimo avrebbe però ritirato lui stesso la disponibilità). Poi il 'cambio' di collegio per la senatrice Monica Cirinnà. Nella circoscrizione Lazio 1 per la Camera, al plurinominale 01, il nome dato da settimane per certo era quello di Nicola Zingaretti capolista, e così è stato. La deputata Marianna Madia sarà capolista nella Circoscrizione Lazio2, al plurinominale 01. Un'altra donna dem a guidare un plurinominale: nella circoscrizione Lazio1, capolista del collegio 02, ci sarà Michela Di Biase. Nel collegio plurinominale 03, per la Camera, troviamo capolista il deputato Claudio Mancini, esponente vicinissimo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Mentre nella circoscrizione Lazio 2 al plurinominale 02, a guidare il listino dem, Matteo Orfini. Per quanto riguarda il Senato la prima sorpresa, o delusione per alcuni, arriva dal collegio plurinominale 01 del Senato. Un collegio che infatti inizialmente era stato dato per certo, secondo fonti territoriali, alla senatrice Monica Cirinnà, che invece ora vede come capolista Cecilia D'Elia. Nessun colpo di scena per il collegio plurinominale 2 per il Senato: capolista infatti il segretario regionale del Partito, Bruno Astorre. La sorpresa arriva invece nel collegio uninominale 04, ambito e quasi dato per certo all'assessore della regione Lazio Massimiliano Valeriani, è stato invece assegnato al deputato Roberto Morassut. (ANSA).