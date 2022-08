Rifiuti:Guidonia ricorre contro ordinanza Gualtieri su Tmb

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il comune di Guidonia ricorrerà al Tar contro l'attivazione del Tmb, per il trattamento dei rifiuti di Roma Capitale. Con "una deliberazione di Giunta l'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro l'ordinanza firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - emessa in qualità di Sindaco della Città metropolitana di Roma - con cui si dispone il collaudo del Tmb di Guidonia Montecelio, attività propedeutica alla sua apertura per accogliere i rifiuti provenienti dalla Capitale".

