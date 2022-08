Pugilato:match tricolore a Roma;21/10 per titolo superwelter

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La Opi Since '82, con la collaborazione della Phoenix Gym e della Boxe Arcesi, aprirà la stagione organizzativa autunnale con un evento simbolico, e già stimolante per gli appassionati: il match per il titolo italiano dei pesi Superwelter che si disputerà a Roma, venerdì 21 ottobre, tra Francesco Russo (11-2-0, 9KO) e Francesco Sarchioto (15-1-0, 5KO). Ad ospitare l'incontro sarà il ring colocato all'interno del Teatro Italia di via Bari 19, nel quartiere Nomentano della Capitale. Una location scelta non a caso, perché la Opi Since '82 ha stretto una partnership continuativa con lo stesso Teatro Italia, "per dare una casa permanente - è sottolineato in una nota - al pugilato italiano".

Russo-Sarchioto sarà un derby pugilistico capitolino titolato tra due pugili di carattere e, soprattutto, dotati di attitudine battagliera: un buon mix per una sfida che si annuncia spettacolare, e ulteriormente sospinta da una scenografia storica come il Teatro Italia, che negli anni '50 e '60 ospitava le tradizionali riunioni del pugilato romano.

"Investiamo su Roma perché crediamo sia una piazza caldissima, che ha solo bisogno di trovare una qualità manageriale - spiega Alessandro Cherchi, co-founder di Opi Since '82-. Abbiamo tanti pugili romani da diverso tempo nel nostro team, presto ne ufficializzeremo altri ancora, e quindi abbiamo necessità di farli combattere in atmosfere veraci e autentiche come solo il pubblico romano sa creare". Così dopo gli anni passati al Teatro Principe di Milano per le 'Dazn Boxing Nightì in cui sono saliti sul ring e hanno combattuto pugili come Paul Malignaggi, Maxim Prodan, Daniele Sacrdina e Nicholas Esposito ora è stata scelta la piazza romana. "Milano ha l'Allianz, Roma deve ripartire da una casa nuova e accogliente - spiega Cherchi - e io penso che possiamo trovare la stessa energia del Principe anche nella partnership con il Teatro Italia di Roma, crediamo fortemente in questo progetto". (ANSA).