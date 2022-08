Una donna è stata accoltellata in strada a Roma, in via Orti di Cesare, vicino alla stazione di Trastevere. La donna, 47 anni, è italiana, senza fissa dimora. Ha ferite da arma da taglio al volto e al collo: è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Ad allertare la polizia è stato un passante.

Gli agenti della Squadra Mobile e dal reparto Volanti stanno cercando l'aggressore. Al vaglio della polizia, che sta ascoltando testimoni, anche le telecamere presenti in zona.