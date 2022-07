Figlia di 2 mesi in auto,loro fuori a litigare:passante la salva

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Loro litigavano e la figlia di appena due mesi era chiusa in auto con i finestrini chiusi e piangeva.

A salvare la piccola sono stati i carabinieri chiamati dalla commessa di un negozio. La vicenda, raccontata dal Tgr del Lazio, è accaduta a Borgo Montello in provincia di Latina.

Protagonisti un 40enne e una 38enne. Ad accorgersi che la bimba stava male e piangeva una commessa che l'ha presa e portata in un bar e poi ha allertato i carabinieri e il 118. La bimba è stata portata all'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso: rimarrà sotto osservazione per qualche giorno. Poi sarà affidata a un istituto perché il Tribunale per i Minorenni di Roma ha emesso d'urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Sia la madre che il padre dovranno rispondere di abbandono di minore. (ANSA).