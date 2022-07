Covid: 16 morti e 3.958 contagi nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Oggi nel Lazio si registrano 3.958 nuovi casi positivi al Covid (651 in meno rispetto a ieri), su 4.259 tamponi molecolari e 20.822 tamponi antigenici per un totale di 25.081 tamponi. Sono stati 16 i decessi in 24 ore (stessa cifra del dato di ieri), 1.115 i ricoverati (-12), 68 le terapie intensive (-7) e 6.469 i nuovi guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,7%. I casi a Roma sono a quota 1.670.

E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).