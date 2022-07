'Il cinema in piazza' a Roma, bottino da 90 mila spettatori

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Successo per l'ottava edizione del "Cinema In Piazza", la manifestazione organizzata a Roma dall'Associazione Piccolo America che si chiuderà domenica 31 luglio: in due mesi 104 proiezioni, 28 incontri con oltre 70 ospiti internazionali e italiani, 10 retrospettive, con più di 90.000 spettatori, +38% rispetto al 2021.

"Una grande festa popolare con 90.00 spettatori è il bilancio del Cinema in Piazza, un luogo d'incontro e confronto per cinefili e non, dove grazie alla perseveranza e resilienza è stato possibile investire sulla formazione di un nuovo pubblico giovanissimo" dice Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America.

Grande partecipazione nelle tre location, Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, e varia la programmazione, dalla saga del Signore degli Anelli al cinema Francesco Rosi, ma anche film e ospiti da Germania, Francia, Italia, Polonia, Filippine, Giappone, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Romania, Messico e Cile. "Siamo riusciti a dar vita - dice Giulia Flor Buraschi, vicepresidente dell'Associazione Piccolo America - a grandi eventi popolari, come quelli che hanno ospitato Wes Anderson, Carlo Verdone, Luca Marinelli e al contempo accogliere in piazze e parchi gremiti autori come Kiyoshi Kurosawa, Paweł Pawlikowski e Lav Diaz".

Notevole l'afflusso di giovani: "In controtendenza col fatto che i giovani sono quelli che vanno meno al cinema - sottolinea Federico Croce, direttore generale - noi notiamo ogni anno con più piacere che sono proprio i ragazzi ad affollare le nostre piazze, perché le vivono come un luogo di bellezza dove ritrovarsi e vedere film tutti insieme, uscendo dalla claustrofobia dello streaming e delle quattro mura di casa. E siamo felici di vedere come quest'anno all'interno della città le arene estive si siano moltiplicate".

Venerdì 29 luglio il regista romeno Cristian Mungiu presenterà a Piazza San Cosimato la sua opera prima, inedita in Italia, "Occident". A Francesca Archibugi il compito di chiudere la manifestazione con la proiezione di "Vivere". (ANSA).