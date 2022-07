Equitazione, firmato protocollo per i Pratoni del Vivaro

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - A meno di cinquanta giorni dall'inizio dei FEI World Championships 2022, ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, sede della manifestazione, è stato firmato il protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'impianto sportivo, presenti il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il n.1 della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, e la sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino. "I Mondiali di concorso completo e attacchi che si svolgeranno ai Pratoni del Vivaro sono un'opportunità straordinaria per tutto il territorio dei Castelli Romani, e una vetrina internazionale per il Lazio - le parole di Zingaretti - Gli investimenti nei grandi eventi sportivi, quando sono mirati e ben costruiti, si traducono sempre nel miglioramento della vita dei cittadini". "Sono stati sostituiti circa 2 chilometri di recinzione dei campi di gara, stesi e posizionati oltre 6.000 metri di cavi elettrici, circa 7.000 metri lineari di tubi per la distribuzione dell'acqua, collocati 3.500 metri lineari di recinzione a protezione dell'intera area, piantati oltre 60 alberi" ha sottolineato Di Paola. Tutto questo lavoro ha permesso di presentare i Pratoni del Vivaro "come il gioiello, l'orgoglio degli sport equestri italiani". I FEI World Championships 2022 consteranno di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) - che sarà qualificante per i prossimi Giochi di Parigi 2024 - e gli attacchi (22-25 settembre). (ANSA).