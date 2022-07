Massimo rinnova con il Trastevere, 'punteremo ancora in alto'

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Trastevere ed Emiliano Massimo proseguiranno insieme anche nella stagione 2022/23. La società comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista, classe 1989, pronto ad iniziare il suo terzo campionato consecutivo con la maglia amaranto. Cresciuto nel vivaio della Roma, dove ha giocato fino alla Primavera, di cui è stato anche capitano, Massimo ha debuttato tra i professionisti con il Chieti, per poi passare ad Avellino, con cui centra la promozione in B e totalizza 8 presenze in cadetteria. In seguito ha disputato campionati di Lega Pro con Grosseto, Ischia e Racing Roma, prima di scendere in D in piazze del calibro di Cava de' Tirreni e Taranto. Nelle ultime tre stagioni centra altrettanti secondi posti, una volta con il Monterosi e due con il Trastevere.

Queste le prime parole del capitano amaranto dopo il rinnovo: "Lo scorso anno ho avuto un problema fisico che mi ha tenuto fermo nella seconda metà di stagione, sono stato a riposo e ora riparto in maniera diversa. Sto bene, ho tante aspettative e non vedo l'ora di rimettermi in gioco. Tanti ragazzi li conosco, sia come compagni che come avversari nel corso della carriera".

Secondo Massimo, "la società ha lavorato bene anche quest'anno, come sempre, prendendo giocatori che daranno il massimo.

Partiamo anche quest'anno con ottime prospettive".

Parallelamente alla carriera da calciatore, Massimo ha intrapreso anche quella di istruttore della Scuola Calcio: "ho preso il patentino Uefa C, allenare i bambini mi piace, è un percorso che ho iniziato qui a Trastevere. Ringrazio il presidente Pier Luigi Betturri perché mi ha dato modo questa possibilità e avviare questo percorso che mi appassiona sempre di più. Sono felice di mettere la mia esperienza al servizio dei più piccoli". (ANSA).