Dybala, voglio dare tutto per questo pubblico incredibile

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Un entusiasmo incredibile ha fatto da cornice, al Palazzo della Civiltà Italiana meglio noto come Colosseo quadrato, al saluto di Paulo Dybala ai tifosi giallorossi, accorsi in massa ad acclamare il loro nuovo idolo.

Preceduto da video di presentazione e giochi di luce spettacolari, in particolare gialle e rosse, e poi dalle musiche dei Maneskin, l'argentino ha fatto il suo ingresso, omaggiato anche dalla presenza di José Mourinho, in un tripudio di cori e bandiere che lo hanno visibilmente emozionato. Dybala, salutando con ampi gesti i tifosi, è poi riuscito a parlare. "Il calore dell'Olimpico si sente tanto al momento dell'ingresso in campo, esordire sarà molto bello - le sue parole -. Ho tanta voglia, adesso la cosa più importante è mettersi in forma ed essere al massimo per dare tutto a questo pubblico incredibile. Sentire tutto il vostro affetto mi emoziona, mi fa venire voglia di scendere in campo". Poi, sempre rivolto ai tifosi: "sono molto curioso di conoscervi, ho giocato tante volte contro di voi.

Giocare qui è stato sempre difficile, non solo per la squadra, ma anche per merito dei tifosi, per quello che fate voi. Ho avuto il privilegio di essere qui, e già mi viene voglia di entrare all'Olimpico con tutti voi sotto la curva. Tutto ciò sarà una responsabilità, ma anche molto bello. Voglio mettermi in forma velocemente per questo pubblico incredibile che è qui.

Il derby? Me lo immagino bellissimo". Dybala, dopo aver ripetuto più volte "daje Roma", mettendosi in posa da selfie ha poi fatto, con il suo smartphone, il video della folla che lo stava acclamando. (ANSA).