Roma: Pellegrini, grazie a Mourinho creata mentalità vincente

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Lo scorsa stagione abbiamo vissuto un'annata speciale in cui alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che la mentalità che si è creata, grazie al mister, è una mentalità vincente. Vedo gente che lavora, che non molla e che anche in allenamento vuole vincere la partitina". Ai canali ufficiali della Roma, il capitano Lorenzo Pellegrini spiega cos'è cambiato nella squadra con l'arrivo in panchina, lo scorso anno, di José Mourinho.

"Questo è importante perché aiuta i nuovi a capire qual è la nostra mentalità - dice ancora Pellegrini - . Il ritiro in Portogallo? Credo sia stato un buon ritiro perché abbiamo lavorato e spinto forte. Un bilancio si farà in base a come andranno le partite, ma sono sicuro che andranno in un solo indirizzo: vincere, che è quello che vogliamo".

Ora cosa deve fare la Roma per continuare a essere protagonista? " Abbiamo provato una grande gioia vincendo la Conference League - risponde - e credo quindi che tenere tutti quelli della rosa che si possono trattenere e aggiungere qualche giocatore nuovo che possa fare la differenza sia la strada giusta per continuare a vincere". (ANSA).