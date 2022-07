Bimbo morto annegato nel Viterbese, tre indagati

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Tre indagati per la morte di un bambino di 4 anni annegato mercoledì in una piscina di una polisportiva di Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. I pm della procura della Tuscia, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, hanno iscritto nel registro, per il reato di omicidio colposo, i gestori della struttura e un bagnino. Il piccolo è morto dopo avere raggiunto la zona della piscina con l'acqua alta riservata agli adulti. Le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).