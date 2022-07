Arazzi, mosaici e monete, restituito dagli Usa un tesoro d'arte

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Non solo l'affresco con Ercole bambino rubato al sito archeologico di Ercolano recuperato grazie alla collab,orazione con le autorità statunitensi insieme ad altre 140 opere d'arte che ora rientreranno in Italia. Grazie alle indagini dei carabinieri per la tutela dei beni culturali (Tpc) tornano a casa preziosi arazzi e tappeti di mosaico illecitamente esportati negli Usa. Lo annuncia il generale Roberto Riccardi, comandante dei carabinieri Tpc che oggi a Roma, affiancato dalla vice capo missione ad interim presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Christina Tomlinson, ha presentato alla stampa le quattro opere restituite.

Si tratta, in particolare, di due arazzi di manifattura delle Fiandre, risalenti al XVI secolo, che erano stati rubati nel 1995 in una galleria specializzata di Milano, di una moneta d'oro con la testa di Nerone, frutto di una rapina avvenuta nel 1977 nel Museo Archeologico di Napoli, e di uno splendido pavimento a mosaico romano con la figura di una testa di Medusa, risalente al II secolo d.C., frutto di scavi ottocenteschi nella villa del "Quarto di Montebello", al IX miglio della via Flaminia. "Tornano a casa reperti preziosi che arricchiranno il patrimonio nazionale. Fra gli USA e l'Italia c'è un oceano, ma la Cultura è un ponte straordinario, in grado di collegare qualunque riva. L'evento di oggi lo rende ancora più solido", ha commentato il generale Riccardi. Gli Stati Uniti, ha assicurato accanto a lui la vice capo missione dell'ambasciata americana Tomlison, "sono fermamente impegnati a proteggere e preservare il patrimonio culturale in tutto il mondo e a prevenire il traffico di antichità, spesso utilizzato per finanziare reti criminali transnazionali organizzate e terroristiche. Ci auguriamo di continuare a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni tra le forze dell'ordine italiane e statunitensi". (ANSA).