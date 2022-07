Roma: stop per Darboe, lesione al crociato

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Brutte notizie per il centrocampo della Roma: Ebrima Darboe si è lesionato il legamento crociato del ginocchio destro e starà fuori per alcuni mesi. Il giovane centrocampista era uscito in anticipo dal campo, durante l'amichevole vinta dai giallorossi contro il Portimonense, dopo aver subito un duro contrasto da parte di Sapara.

Dall'espressione dolorante del gambiano si era intuito subito che l'infortunio fosse serio; nei prossimi giorni previsto l'intervento chirurgico. (ANSA).