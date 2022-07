Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina nel Viterbese

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. In base ad una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe raggiunto la zona della piscina con l'acqua alta riservata agli adulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. (ANSA).