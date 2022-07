Roma: il 6 agosto la presentazione ufficiale di Dybala

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il 6 agosto è il giorno che la Roma ha scelto per presentare ufficialmente in conferenza stampa Paulo Dybala, il quale oggi metterà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Il 6 agosto è anche lo stesso giorno della sfida per la pace tra i ragazzi di Mourinho e lo Shakhtar Donetsk. (ANSA).