Lazio: Radu, smetto a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Al 99% l'anno prossimo smetterò di giocare". Parola di Stefan Radu, difensore della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l'allenamento pomeridiano ad Auronzo di Cadore. "Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di chiudere la carriera qui. Non credo ci sarà la possibilità di giocare anche il prossimo anno, ho preso la mia decisione - continua il classe 1986 - Voglio svuotare il serbatoio, e conquistare qualcosa d'importante quest'anno. Mio futuro? Ancora non sto pensando a niente, voglio divertirmi. Poi penserò a cosa fare dopo".

Il difensore romeno si dichiara "fiducioso per la nuova stagione. L'obiettivo che ci siamo imposti è quello di migliorare la classifica dell'anno scorso, quindi arrivare tra le prime quattro". Radu conclude facendo gli auguri al presidente Lotito per i suoi 18 anni di presidenza: "La società è cresciuta tanto, anche quest'anno ha condotto un mercato importante". (ANSA).