Decimata la pineta di Garibaldi a Villa Pamphili

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Una foto del giugno del 1930 racconta della festa di beneficenza a cui partecipò la regina Elena nella pineta di Villa Pamphili, un luogo amato dai romani che vagheggiano della presenza del generale Garibaldi in uno dei luoghi storici della battaglia per la repubblica romana del 1849. Una pineta che rischia di sparire per colpa dei parassiti che hanno colpito a morte gli alberi, nonostante la raccolta di fondi dell'Associazione amici della Villa e il tentativo di salvarli.

In questi giorni i giardinieri sono al lavoro per abbattere una trentina di piante, che si aggiungono a quelle già tagliate negli anni sorsi. Tentativi di ripiantare i pini ci sono stati in passato, ma chiaramente servirà uno sforzo straordinario per recuperare lo storico paesaggio, che serviva alla raccolta delle pigne e dei pinoli fin da quando la parte dedicata a frutteto della villa era a servizio della potente famiglia di Innocenzo X. (ANSA).