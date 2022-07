Trasporti:Gualtieri,mezzi gratis?Possibile senza scostamento

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il trasporto pubblico gratuito è "un provvedimento preso in Germania e in Spagna, molto importante e apprezzato. Lo Stato investe, abbiamo risorse che si possono utilizzare per il buon andamento delle entrate fiscali, non è necessario fare uno scostamento né aumentare le tasse. Così aiutiamo in modo concreto le fasce di lavoratori e di pensionati a basso reddito, si aiuta a rilanciare la cultura del trasporto pubblico e si investe sul trasporto pubblico. Penso ci siano le risorse per fare quanto fatto in Germania e Spagna". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Rtl. (ANSA).