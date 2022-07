Roma: Acli, iniziative per non lasciare gli anziani soli

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Si chiama "E...state con noi - Ritorniamo a sorridere" l'iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia con attività e iniziative dedicate ad anziani e pensionati. Fino al 29 luglio la sede delle Acli rimarrà aperta per tutti gli anziani della Capitale. "Un'iniziativa ormai tradizionale che ha l'obiettivo di contrastare il caldo e la solitudine, i due peggiori nemici dell'estate specialmente per i tanti anziani che restano in città" spiegano dalla Acli aggiungendo che le iniziative, inoltre, si svolgono in avvicinamento alla Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani indetta da Papa Francesco per il prossimo 24 luglio.

Sono previste attività e servizi gratuiti quali: laboratori di riciclo creativo, corso sull'utilizzo di pc, smartphone e tablet con i volontari del Servizio Civile, accompagno per visite mediche con il Taxi Solidale, angolo della lettura e dei giochi di società, supporto psicologico Sos Nonni. "Tornare a offrire a tutti gli anziani del quartiere e della città un punto di ritrovo e di socializzazione, pur mantenendo e adottando tutte le precauzioni necessarie è molto importante - spiegano Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia e Francesco De Vitalini, segretario Fap Acli Roma - perché questa categoria sociale, durante questi anni di pandemia è stata colpita duramente dall'isolamento e dalla solitudine che hanno aggravato pesantemente condizioni di fragilità ed esclusione sociale soprattutto nei mesi estivi. Tornare a vivere quei momenti di tranquillità e di condivisione che sono fondamentali, soprattutto in un'estate come questa segnata da un caldo torrido che spesso scoraggia gli anziani dall'uscire di casa, è un modo per ottenere un doppio risultato positivo, da una parte sostenere gli anziani soli e in difficoltà e dall'altra coinvolgere gli anziani attivi che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità". (ANSA).