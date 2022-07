Incendio bosco e sterpaglie vicino a Roma, Vvf sul posto

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Tre squadre dei vigili del fuoco di Roma e un'autobotte, sono intervenute nel Comune di San Polo dei Cavalieri, nell'hinterland capitolino, per un vasto incendio di bosco e sterpaglie. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in via Roma e via Liberata a causa delle fiamme vicino le abitazioni. È stato richiesto anche il supporto dell'elicottero, che sta raggiungendo la zona maggiormente colpita dal rogo. (ANSA).