Covid:nel Lazio 8.512 casi,oltre 60mila prenotazioni quarte dosi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Oggi nel Lazio su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.050. Si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

"Sono oltre 60 mila le prenotazioni sul portale regionale delle quarte dosi per over 60 e soggetti fragili. Le somministrazioni delle quarte dosi sono sopra il target nazionale", ha aggiunto.

