Vaccini: nel Lazio ieri già 25mila prenotazioni

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Da ieri sera sono 25mila coloro che hanno prenotato il vaccino nel Lazio. L'obiettivo che noi abbiamo è di arrivare a 500mila vaccinazioni per la fascia degli over 60 e per i soggetti fragili". Lo ha detto Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervenuto su Rainews24 (ANSA).