Taxi: a Roma prosegue protesta, manifestanti urlano "oltranza"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Prosegue da stamattina la protesta dei tassisti in Via del Corso a Roma, con la strada bloccata e le vie d'accesso ai palazzi istituzionali blindate. Un gruppo di manifestanti ha urlato "oltranza, oltranza", davanti al cordone di polizia schierato per impedirgli di raggiungere Palazzo Chigi, manifestando quindi la volontà di proseguire con la protesta. (ANSA).