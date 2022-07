Stacca con morso dito negoziante durante rapina a Roma,arrestato

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nel corso di una rapina ha staccato con un violento morso il dito della mano di una negoziante. Il fatto è avvenuto l'11 luglio scorso in via Giolitti, nella zona della stazione Termini, a Roma. Per questa vicenda la polizia ha arrestato oggi un cittadino brasiliano di 32 anni. L'uomo è stato rintracciato nel sottopassaggio tra via Giolitti e via Marsala. La vittima della rapina aveva allertato le forze dell'ordine subito dopo l'aggressione. A fermare il malvivente gli uomini della Squadra Mobile. (ANSA).