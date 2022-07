Covid: nel Lazio riaprono drive-in per test e hub vaccinali

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Alcuni drive-in li stiamo riaprendo.

In ogni caso ora ci si concentra molto sugli hub vaccinali. Sono le farmacie e i laboratori a produrre il maggior numero di test.

Sono una rete diffusa". Come hub vaccinali "abbiamo riaperto Termini e ora ripartiranno anche quelli di Piazzale Ostiense, la Vela e Cinecittà". Lo ha detto all' ANSA l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).