Via del Governo Letto, nuova rassegna culturale a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Tre mesi di incontri, musica, performance, laboratori e letture nella strada simbolo del centro storico romano: arriva 'Via del Governo Letto', nuova rassegna culturale ideata e curata da Libreria Altroquando e promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura.

A cura di Alessandro Alessandroni e Flavio Paioletti, librai della storica Altroquando, si svilupperà in 44 incontri tra presentazioni, laboratori, musica e letture, gratuiti e senza obbligo di prenotazione, "per far rivivere una parte di centro storico che da anni viene disertato per lasciare posto ai turisti in visita nella Capitale".

Gli appuntamenti si svolgeranno a Piazza di Pasquino, alla Libreria Altroquando e alla Biblioteca Casa delle Letterature e saranno spesso preceduti da una street band, Forty Five, quintetto swing. Tra i primi incontri, dopo quello d'apertura il 29 giugno, un dibattito, il 14 luglio, sul mestiere dell'editore a partire dal libro di Sandro Ferri L'editore presuntuoso (e/o, 2022) , con l'autore del volume e Marco Cassini.

Sette appuntamenti saranno dedicati a giochi e laboratori dedicati ai bambini e ragazzi con il progetto curato da Loredana Lombardi e Lara Ceccarelli "Scienza divertente".

Nelle giornate del 21 luglio e 10 settembre saranno ospitati alcuni gruppi di lettura con la proposta, fino al termine della rassegna, della lettura di un classico intramontabile: Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas.

Dal 6 al 10 settembre gli appuntamenti si concentrano alla Biblioteca Casa delle Letterature con il ciclo di incontri Dal Sei al Dieci, minifestival letterario in collaborazione con la Biblioteca Casa delle Letterature e l'Adei- Associazione degli editori indipendenti. Il tema è "Leggere unisce il mondo": solidarietà, vicinanza, plurilinguismo, pace.

Tra gli ospiti: Claudia Durastanti, Filippo La Porta, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Carlo D'Amicis, Rita Charbonnier, Andrea Palombi, Marco Zapparoli e molti altri.

Il programma completo è consultabile sui social della libreria Altroquando. (ANSA).