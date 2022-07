Siccità:lago Bracciano,a processo ex responsabili Acea

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il giudice di Civitavecchia ha disposto il rinvio a giudizio di ex manager di Acea nell'ambito dell'indagine per disastro ambientale aggravato in relazione all'abbassamento del livello del lago di Bracciano nel 2017 per i prelievi di acqua.

Lo annunciano in una nota congiunta Parco Naturale di Bracciano Consorzio Lago di Bracciano e i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano. (ANSA).