Siccità: Acea,nel processo emergerà assenza responsabilità

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Acea Ato 2 SpA è certa che, nel corso del dibattimento, verrà accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società e alle persone fisiche coinvolte nel processo, che hanno sempre operato nel più rigoroso rispetto della normativa vigente". Così in una nota Acea in riferimento al rinvio a giudizio degli ex vertici per i prelievi nel lago di Bracciano. "Del resto, il Giudice dell'Udienza Preliminare, per legge, non può compiere valutazioni e approfondimenti sulla innocenza degli imputati, stante l'impossibilità, in questa fase del procedimento, di svolgere i necessari accertamenti sul merito dei fatti oggetto di contestazione", conclude la nota. (ANSA).