Calcio: primo colpo del Trastevere, arriva Sadek

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Primo arrivo ufficiale in casa Trastevere. La società del Rione, che punta a un altro campionato di vertice in Serie D, fa infatti sapere di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Youssef Sadek, classe 1999, nell'ultima stagione al Ghiviborgo, nel girone D di Serie D. Sadek ha esordito in D a 17 anni, con la maglia del Mezzolara, per poi trasferirsi alla Virtus Entella (18 presenze in campionato e 3 nella Viareggio Cup 2018 con la Primavera dei liguri). In carriera ha vestito anche le maglie di Sanremese, Foggia, Luparense e Rieti.

Ora Sadek si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "sono un giocatore che garantisce mentalità e dinamismo, non mollo mai, corro tanto e recupero molti palloni, senza disdegnare gli inserimenti per fornire assist ai compagni. Una delle mie caratteristiche è essere anche duttile perché posso fare il quinto per la facilità di corsa oltre alla mezz'ala".

Il nuovo arrivo vanta già un primato: "Ho scelto Trastevere perché è una società sana e solida, Riccardo Solaroli, il direttore sportivo che avevo a Rieti, mi ha parlato molto bene della società, so che qui c'è voglia di migliorarsi e fare una grande stagione. Quando mi ha chiamato il direttore, fin da subito mi ha fatto sentire importante, dicendomi anche che sarei stato il primo giocatore nella storia della società che prendono da fuori, questo fa capire quanto sia stata forte la volontà di portarmi a Trastevere".

Intanto il club amaranto continua anche a portare avanti i rinnovi, e oggi ha ratificato quelli con Francesco Laurenzi, classe 2001 e campione d'Italia under 17 con la Roma allenata da Francesco Baldini, e Gabriele Cervoni, classe 2002, per il quale la prossima sarà la quarta stagione con la maglia del Trastevere. Annunciato anche il ritorno nel team del Rione di Matteo Bertoldi, reduce da una stagione all'Ostiamare: "non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra. Le aspettative per la prossima stagione sono alte - le sue parole -, vogliamo fare bene e speriamo di riuscire finalmente a vincere questo campionato, dopo esserci andati vicini in passato". (ANSA).