Latina: arriva il commissario, Coletta prepara ricorso

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Arriva il commissario al Comune di Latina: è Carmine Valente, classe 1954, prefetto in quiescenza.

Sub commissario sarà Monica Perna. Li ha nominati la prefettura di Latina dopo la decadenza della giunta Coletta a seguito della decisione del Tar del Lazio di accogliere il ricorso sul riconteggio delle scede in 22 sezioni. Le presunte irregolarità sui conteggi sono relative al voto che mandò al ballottaggio Coletta e Zaccheo. Valente è stato commissario del Comune di Sabaudia. Damiano Coletta, secondo quanto si apprende, dovrebbe presentare il ricorso oggi. (ANSA).