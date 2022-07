Celik 'lusingato da interesse Roma, è il posto giusto'

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La Roma è un grande club, mi ha molto lusingato che mi abbia voluto così fortemente. Per me è un'occasione per alzare l'asticella. Sappiamo tutti i successi del mister ed è una motivazione in più poter lavorare con lui".

Lo ha detto Zeki Celik, terzino della Roma arrivato dal Lille, presentatosi oggi a Trigoria. "Ho sempre sognato di giocare in Serie A, sono venuto qui volentieri - ha continuato -. La Roma è un grande club e spero di contribuire maggiormente al suo successo". I giallorossi, però, non erano l'unica società interessata al calciatore turco. "Molte squadre anche da altri paesi si sono interessate a me, ma ho ritenuto che Roma fosse il posto dove sarei stato più felice". La concorrenza con Karsdorp, invece, non lo spaventa. "Ovviamente ogni giocatore vuole giocare titolare ed è un mio obiettivo. So anche che la stagione scorsa è stata segnata dalla presenza di Rick che ha fatto una grande stagione e ha vinto una coppa". "Credo che ci sarà una bella rivalità tra me e lui. I tifosi vedranno una bella Roma, con tanta qualità" ha concluso Celik. (ANSA).