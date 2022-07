Incendi Roma: Assessore,3 milioni di euro per potenziare idranti

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "L'incendio di via Palmiro Togliatti di ieri sera è l'ennesimo episodio che mette ulteriormente a dura prova la città e richiede una profonda riflessione per scoprirne le cause, tenuto conto che, a differenza dei precedenti eventi, le temperature più miti portano ad escludere fenomeni di autocombustione". Lo dichiara in una nota l'Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

"Nell'assestamento al bilancio 2022-2024 varato dalla giunta venerdì scorso abbiamo stanziato 3 milioni di euro immediatamente spendibili per la manutenzione straordinaria degli idranti stradali. Gli apparecchi verranno sostituiti da impianti di ultima generazione, dotati di telecontrollo e comandati a distanza per verificare il funzionamento ed evitare i frequentissimi atti di vandalismo che nei momenti di maggiore concitazione rendono ancora più difficile il lavoro dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine, cui va il mio più sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto in queste ore difficili. Sarà in ogni caso un lavoro di ripristino e di rinnovo che sarà realizzato in accordo e in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco" ha concluso Segnalini.

(ANSA).