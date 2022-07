Incendi Roma: assessore, presenteremo esposto in Procura

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Presenteremo un esposto in Procura.

Ci sarà anche una relazione della nostra protezione civile". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale, in un punto stampa dopo il sopralluogo nell'area dell'incendio divampato ieri a Centocelle, alla periferia di Roma. "In questo incendio è chiaro non c'è autocombustione, anche perché le temperature non erano così alte. Sicuramente c'è la mano dell'uomo. Poi dobbiamo vedere se si tratta di un incendio doloso o colposo. Lo diranno le autorità", ha aggiunto Alfonsi. (ANSA).