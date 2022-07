Domani allo Sheraton Golf c'è 'I campioni del Lazio'

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ci siamo quasi: domani è il giorno dell'evento "I campioni del Lazio". Istituita dall'associazione Sant'Anna e organizzata da Atlanis e con il contributo della Regione Lazio, la manifestazione è volta a promuovere sul piano nazionale e internazionale le eccellenze del territorio del Lazio, in particolare nel settore del turismo locale e delle tradizioni storiche, artistiche e culturali.

Ad incorniciare il tutto la presenza di personaggi autorevoli e di talenti tra i quali il volto storico del piccolo schermo Claudio Lippi, il Prof. Antonello Vitale in qualità di Presidente del comitato Tecnico Scientifico e il Cardinale Gerhard Ludwig Muller. L'evento si svolgerà domani presso lo Sheraton Golf Parco De' Medici di Roma tra mostre, presentazioni, tornei, eccellenze e premiati.

La manifestazione aprirà le porte alle 14 con "Un secolo d'Azzurro", grande e completa mostra itinerante sulla storia della nazionale di calcio italiana con numerosi cimeli originali dall'anno 1870 al 2020 che saranno esposti nella Club House del golf. Nella stessa 'cornice' ci sarà anche la presentazione del libro di Andrea Di Maso "Fare calcio in Italia. Metodi, strategie e innovazione", un testo rivolto a tutti gli appassionati, edito da Gangemi Editore International, con la prefazione del Presidente della Figc Gabriele Gravina.

A seguire, torneo di golf "Distretti Ecologici Golf Cup" con start time alle 15, che prevede la partecipazione di tutti gli invitati che vorranno mettersi alla prova, designando un podio finale con la premiazione del primo, secondo e terzo classificato. Infine, un'esclusiva cena di gala che chiuderà l'evento, con un vero e proprio percorso enogastronomico con i migliori prodotti della regione. (ANSA).