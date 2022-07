Trastevere, 'c'è l'ok di Gualtieri per nuovo stadio a Bravetta'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Mentre si appresta a giocare l'amichevole di oggi (ore 17,30) a Trigoria contro la Roma di José Mourinho, il Trastevere annuncia i rinnovi dei due portieri Emanuele Semprini (classe 2004, premiato come miglior n.1 della Serie D nella scorsa stagione) e Gabriele Cataldo e fa progetti per il futuro. Il primo dei quali ha analogie proprio con i programmi della Roma visto che, anche in questo caso, riguarda uno stadio di proprietà. Da tempo il Trastevere, il cui attuale impianto non è omologato per quella Serie C che la squadra del Rione insegue da anni, lavora all'idea di un nuovo impianto da tremila posti e adesso, annuncia il presidente Pier Luigi Betturri, "c'è una bella notizia". "Riguarda l'ok del sindaco Gualtieri per l'avvio dell'iter progettuale del nuovo stadio del Trastevere in zona Bravetta - precisa il presidente -. Dopo l'ultimo incontro con il capo gabinetto di Città Metropolitana, dott. Bruno Manzi, i nostri tecnici Luigi Tamburrino e Aldo Capalbo nei prossimi giorni formalizzeranno la richiesta per costruire un nuovo stadio per il calcio professionistico, appunto in zona Bravetta che è un'area non distante dal Trastevere Stadium". "È un progetto fortemente voluto dal presidente del XII Municipio Elio Tomassetti - continua Betturri - e potrebbe essere pronto tra due anni. Sarà un impianto per il Trastevere ma allo stesso tempo a disposizione dei giovani dei quartieri limitrofi e per lo sport nell'intera città".

"Quanto agli altri progetti per la nuova stagione 2022- 23 - spiega Betturri -, il Trastevere calcio ha in programma di ampliare la sua attività solidaristica, di investire ancora di più sul settore giovanile, sul calcio femminile, sull' e-sport e ovviamente far bene nel campionato di serie D che molte soddisfazioni ci ha dato in questi ultimi anni, con tanti secondi e terzi posti". (ANSA).