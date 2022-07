Incendio a Roma, nube fumo visibile da molti quartieri

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l'area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio.

Al lavoro i vigili del fuoco. Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle "esplosioni" provenire dal vasto incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle.

Non è escluso, quindi che le fiamme stiano interessando anche un autodemolitore presente in zona. L'altissima nube di fumo nero è visibile anche dal centro di Roma, compreso il Circo Massimo.

"E' una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo". Lo afferma il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste. (ANSA).