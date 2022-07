Golf: Ryder '23, Chimenti "Europa unita esempio oltre lo sport"

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "La Ryder Cup 2023 sarà un evento stratosferico, che porterà grandi benefici all'Italia e a Roma.

Un evento oltre lo sport, dove 12 giocatori del Vecchio Continente si ritroveranno in campo l'uno al fianco dell'altro - nella sfida agli Usa - sotto la stessa bandiera, affratellati.

Un esempio per la politica e per tutto il mondo, in un momento storico così difficile. La Ryder Cup lascerà tanto sotto il punto di vista sportivo, del turismo, con gli alberghi che nella Capitale sono già pieni in vista di un appuntamento planetario.

E il Marco Simone Golf & Country Club diventerà davvero un luogo di culto. Un grazie a tutte le Istituzioni coinvolte, che sempre ci hanno sostenuto". Lo ha detto Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, in occasione del meeting annuale 'Italy Best Golf', dal titolo 'Sport & Travel" - organizzato in Campidoglio - dedicato all'analisi del turismo legato al golf in vista della Ryder Cup 2023. (ANSA).