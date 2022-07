"Pax mafiosa'' ad Ostia, 16 anni a Salvatore Casamonica

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Una condanna e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado relativo alla vicenda sulla "pax mafiosa" del litorale di Roma, nella zona di Ostia. I giudici del tribunale collegiale hanno condannato a 16 anni di carcere Salvatore Casamonica (già al 41 bis) accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Stessa fattispecie contestata all'avvocato Angelo Staniscia, assolto con la formula "per non avere commesso il fatto". Per il penalista la Procura aveva sollecitato una condanna a 12 anni e mezzo.

Al centro del procedimento, coordinato dall'aggiunto Ilaria Calò e dai sostituti Mario Palazzi e Giovanni Musarò , un accordo siglato in un ristorante di Grottaferrata, nel dicembre del 2017, a cui partecipò anche Fabrizio Piscitelli, il Diabolik ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Per questa vicenda era stata condannata in abbreviato a 6 anni e 8 mesi l'avvocato Lucia Gargano.

"La giurisdizione funziona - ha commentato l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Staniscia -. Era un processo indiziario e quindi in fase di dibattimento è emersa l'assoluta mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa". (ANSA).