Omicidio Mollicone: chiesti 24 anni per Marco Mottola

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola per l'omicidio di Serena Mollicone, assassinata il primo giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri di Arce. I giudici inoltre hanno sollecitato 30 anni per il padre Franco, ex comandante della caserma, e 21 anni per la moglie Anna Maria. (ANSA).