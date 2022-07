Addetta sosta aggredita e 'denudata',coppia denunciata da cc

(ANSA) - ANCONA, 03 LUG - Insulti, sputi, calci e strattoni ad un'addetta alla sorveglianza dei parcheggi nella baia di Portonovo ad Ancona dopo il richiamo a un Suv 'Audi Q8' che sfrecciava contromano: i carabinieri di Ancona hanno denunciato per violenza privata, percosse e minaccia, un 52enne, originario di Roma, e la compagna di 34 anni, ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni della parcheggiatrice 53enne, avvenuta il 2 giugno scorso, in località Lago Grande di Portonovo.

Avuta notizia dell'aggressione, i militari della Stazione Poggio avevano iniziato a indagare ancora prima che la vittime sporgesse querela. Dopo il parapiglia, il Suv si era dileguato.

Durante la colluttazione, a causa degli strattoni ricevuti, la parcheggiatrice era rimasta anche parzialmente denudata. I carabinieri hanno esaminato immagini prodotte da impianti di videosorveglianza nella zona, anche privati, hanno battuto palmo a palmo i locali pubblici e sentito molti testimoni. Da uno dei frame dei filmati, è stato possibile individuare l'auto su cui viaggiavano i due che sono stati poi denunciati: durante il proprio tragitto, il veicolo era stato costretto a fermarsi per il traffico intenso e ciò ha permesso di leggerne la targa e risalire al proprietario, cioè il 52enne. Le foto dell'uomo e della compagna sono state mostrate alla donna aggredita e ai testimoni che li hanno riconosciuti: così è scattata la denuncia alla Procura di Ancona. (ANSA).