E' fatta per Cancellieri alla Lazio, arriva dal Verona

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dopo Marcos Antonio la Lazio chiude un altro colpo: Matteo Cancellieri. È fatta per l'esterno offensivo, che arriva dal Verona con un accordo trovato sulla base di 7 milioni più 1.5 di bonus. La società biancoceleste ha affondato nella giornata di oggi e bruciato la concorrenza del Sassuolo per riportare Cancellieri nella Capitale: il ragazzo infatti è cresciuto nelle giovanili della Roma, che l'aveva ceduto al Verona come parziale contropartita tecnica nell'ambito del trasferimento di Kumbulla nella capitale. Il 4 giugno scorso Cancellieri ha esordito in nazionale, entrando al posto di Scamacca nel corso della partita di Nations League fra Italia e Germania a Bologna.

Probabili già domani alle 8.30 le visite mediche in Paideia per il calciatore. (ANSA).